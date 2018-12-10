Ученые заявили, что Тегеран уходит под землю

Эксперты исследовали спутниковые данные об оседании почвы в регионе с 2003 по 2017 год.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Ученые из Немецкого исследовательского центра геонаук предупредили, что Тегеран может столкнуться с серьезными инфраструктурными проблемами, причем в скором времени. Об этом пишет Science Alert. Из-за истощения подземных вод некоторые районы столицы Ирана ежегодно опускаются на 25 сантиметров.

Такое проседание почвы чревато разрушением стен и подземной коммуникационной системы. Даже в самых стабильных районах города этот процесс протекает со скоростью пять сантиметров в год.

По словам Роберто Томаса из Университета Аликанте (Испания), темпы проседания почвы в Тегеране — самые высокие в мире.

В общей сложности с 1984 по 2011 год уровень подземных вод в иранской столице снизился примерно на 12 метров.

Ранее эксперты представили доклад, в котором говорится, что Лондон, Шанхай, Хьюстон и некоторые другие мегаполисы могут быть затоплены из-за глобального потепления. Уровень моря может вырасти более чем на 40 сантиметров, если температура увеличится на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.