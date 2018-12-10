22:26 10 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране

Ученые заявили, что Тегеран уходит под землю

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
Получить короткую ссылку
7001

Эксперты исследовали спутниковые данные об оседании почвы в регионе с 2003 по 2017 год.

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Ученые из Немецкого исследовательского центра геонаук предупредили, что Тегеран может столкнуться с серьезными инфраструктурными проблемами, причем в скором времени. Об этом пишет Science Alert. Из-за истощения подземных вод некоторые районы столицы Ирана ежегодно опускаются на 25 сантиметров.

Такое проседание почвы чревато разрушением стен и подземной коммуникационной системы. Даже в самых стабильных районах города этот процесс протекает со скоростью пять сантиметров в год.

По словам Роберто Томаса из Университета Аликанте (Испания), темпы проседания почвы в Тегеране — самые высокие в мире.

В общей сложности с 1984 по 2011 год уровень подземных вод в иранской столице снизился примерно на 12 метров.

Ранее эксперты представили доклад, в котором говорится, что Лондон, Шанхай, Хьюстон и некоторые другие мегаполисы могут быть затоплены из-за глобального потепления. Уровень моря может вырасти более чем на 40 сантиметров, если температура увеличится на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Теги:
Ученые, Тегеран



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Молдовы Игорь Додон, архивное фото.
    Конституция ребром

    Судьи КС поставили точку в очередном споре между президентом и парламентом Молдовы, а глава республики Игорь Додон рассказал, что будет дальше.

  • Российско-эстонская граница
    Пограничный вопрос

    Колумнист Sputnik о том, почему эстонские крайние правые опять выступили против пограничных договоров с Россией, и почему теперь они ссылаются на Украину.

  • В ВС Южной Осетии прошла неделя боевой готовности
    Тяжело в ученье

    В Вооруженных силах Южной Осетии прошла неделя боевой готовности – в тренировках приняли участие все подразделения.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красота на высоте: Чемпионат Азии по соколиной охоте прошел в Алматы
В Мадриде футбольные фанаты бурно отпраздновали победу в Кубке Либертадорес
Аргентинские пляски в Мадриде: фанаты празднуют победу в Кубке Либертадорес
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054