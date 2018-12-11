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Группа Queen

Какая песня признана самой популярной композицией XX века

© AP Photo / Anonymous
В мире
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Эту песню люди прослушали более полутора миллиардов раз.

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) группы Queen оказалась самой популярной песней XX века на стриминг-сервисах, сообщил медиахолдинг Universal Music Group в Twitter.

По версии медиахолдинга, композицию прослушали более полутора миллиардов раз.

"Богемскую рапсодию" создал лидер британской группы Фредди Меркьюри в 1975 году. Песня отличается необычной музыкальной формой и четырьмя разными стилями: а-капелла, баллада, опера, рок, которые плавно перетекают друг в друга и завершаются кодой. Музыкальное произведение трижды входило в список Hot 100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992-м и 2018-м.




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