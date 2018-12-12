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Неизвестный расстрелял людей из автомата в Страсбурге

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Жертвами атаки стали четыре человека. По данным МВД страны, ранее стрелявший привлекался к ответственности во Франции и в Германии.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу из автомата в центре французского города Страсбурга.

Мужчина расстрелял людей на рождественской ярмарке на пересечении улицы Гран Аркадес и Пляс Клебер в историческом центре французского города, сообщает AFP.

Жертвами стали четыре человека. Двое были убиты на месте, еще двое скончались в больнице от ран. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, шестеро из них - в тяжелом состоянии.

После совершения преступления злоумышленник угнал такси и скрылся в неизвестном направлении. Он получил ранение.

В Страсбург по личному распоряжению президента Франции Эмманюэля Макрона вылетел министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Правительство Франции рассматривает произошедшее как теракт.

12 декабря объявлено днем траура по жертвам трагедии.




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