12:39 17 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Рукопожатие

США в понедельник сядут за стол переговоров с членами "Талибана"

Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
Получить короткую ссылку
39 0 0

Во встрече также примут участие представители Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Делегация чиновников из Соединенных Штатов в понедельник проведет в ОАЭ переговоры с представителями радикального движения "Талибан", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря талибов Забиуллу Муджахида.

Согласно заявлению Муджахида, во встрече также примут участие представители Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ. В каком конкретно месте пройдет встреча, а также какие вопросы войдут в повестку переговоров, не уточняется.

Шавкат Мирзиёев
© Пресс служба
Мирзиёев обсудил урегулирование афганского вопроса с делегацией США

Спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад за последние несколько месяцев как минимум дважды встречался с делегатами от "Талибана" в Катаре, где расположен политический офис радикального движения. В настоящее время он совершает серию иностранных визитов, направленных на координацию усилий иностранных государств по содействию внутриафганскому мирному диалогу. Ранее Халилзад посетил Пакистан, Афганистан, Россию и Узбекистан, а в ближайшее время намерен отправиться в ОАЭ и Катар.

Нынешние усилия Вашингтона по налаживанию переговоров с талибами уже вызвали неоднозначную реакцию в Афганистане. В частности, предметом критики послужило отсутствие представителей афганского правительства на встречах с "Талибаном", проводимых американской стороной. Ранее экс-президент исламской республики Хамид Карзай выразил сомнения в том, что США действительно ставят своей целью восстановление мира в Афганистане, а также подчеркнул необходимость координации усилий Вашингтона с другими странами, в том числе с Россией и Китаем.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.

По теме

Узбекистан и США обсудили ситуацию в Афганистане
Узбекистан и США поддержали мирный план президента Афганистана
Теги:
Радикальное движение "Талибан", США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Антитабачному закону - год: Sputnik Азербайджан искал результаты
    Не курить!

    Sputnik Азербайджан решил выяснить, каковы результаты антитабачного закона и узнать, насколько охотно азербайджанские курильщики соблюдают законодательство.

  • Александр Лукашенко и Борис Ельцин, 1998 год
    Вот никаких и не читайте!

    Александр Лукашенко рассказал, как Борис Ельцин учил его не читать газеты и не реагировать на критику в медиа.

  • Компьютер
    Интеллектуальный тонус

    О том, как тренировать память и зрение, что делать, чтобы держать мозг в тонусе и как изучать иностранные языки, читайте в материале Sputnik.

  • Львицы в еревaнском зоопарке
    "Саботаж и диверсия"

    Армения может стать транзитной страной для нелегальной торговли животными: эксперты связывают отравления в Ереванском зоопарке с криминалом.

  • Зимние виды спорта. Лыжи
    Вставай на лыжи!

    В Латвии открываются новые лыжные трассы: представители спортивных комплексов рассказали, как борются с отсутствием снега.

  • Литовские пограничники сняли на видео рысь
    Загадка о рыси

    Литовские пограничники опубликовали видео с камер наблюдения, на котором рысь перелезает через забор, и предложили угадать его высоту.

  • Лаборатория
    Прорыв в науке

    Группа молдавских физиков разработала новый наноматериал, который может спасти жизни.

  • Пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты Москит с ракетного катера
    Кто кого?

    Эксперты американского военного журнала National Interest написали сценарий неядерной войны между НАТО и Россией на территории Балтии.

  • Показательные учения на полигоне.
    Готовы к обороне

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении военных сборов с гражданами республики в запасе.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового Года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Гробница возрастом 4400 лет
В Египте нашли гробницу возрастом 4400 лет
Кто больше всего заплатит налогов в бюджет Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054