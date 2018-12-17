США в понедельник сядут за стол переговоров с членами "Талибана"

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Делегация чиновников из Соединенных Штатов в понедельник проведет в ОАЭ переговоры с представителями радикального движения "Талибан", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря талибов Забиуллу Муджахида.

Согласно заявлению Муджахида, во встрече также примут участие представители Саудовской Аравии, Пакистана и ОАЭ. В каком конкретно месте пройдет встреча, а также какие вопросы войдут в повестку переговоров, не уточняется.

Спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад за последние несколько месяцев как минимум дважды встречался с делегатами от "Талибана" в Катаре, где расположен политический офис радикального движения. В настоящее время он совершает серию иностранных визитов, направленных на координацию усилий иностранных государств по содействию внутриафганскому мирному диалогу. Ранее Халилзад посетил Пакистан, Афганистан, Россию и Узбекистан, а в ближайшее время намерен отправиться в ОАЭ и Катар.

Нынешние усилия Вашингтона по налаживанию переговоров с талибами уже вызвали неоднозначную реакцию в Афганистане. В частности, предметом критики послужило отсутствие представителей афганского правительства на встречах с "Талибаном", проводимых американской стороной. Ранее экс-президент исламской республики Хамид Карзай выразил сомнения в том, что США действительно ставят своей целью восстановление мира в Афганистане, а также подчеркнул необходимость координации усилий Вашингтона с другими странами, в том числе с Россией и Китаем.

Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который позиционирует себя как посредник в диалоге между правительством и талибами.