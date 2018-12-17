Афганские врачи не верили своим глазам: как лекарства из РФ творят чудеса

Специальный представитель президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ Мохаммад Каргяр отметил, что "многострадальный" Афганистан нуждается в помощи со стороны России.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В российском посольстве в Афганистане состоялась церемония передачи гуманитарного медицинского груза из России, сообщает Sputnik Афганистан.

"Россия хотела бы видеть Афганистан независимым, нейтральным, экономически развитым, свободным от терроризма и наркотиков. Мы хотели бы видеть Афганистан мирным и спокойным, где люди могли бы спокойно ходить по улицам и не бояться взрывов и терактов", — отметил на мероприятии чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Мантыцкий.

Он также рассказал о мерах, направленных на подготовку афганских национальных кадров.

"Россия выделяет бесплатные стипендии для афганского правительства. В этом году Россия выделила 360 бесплатных стипендий. Мы оказываем содействие в подготовке национальных сил безопасности", — сказал посол.

Sputnik/JAK 17 декабря в Посольстве Российской Федерации в Исламской республике Афганистан состоялась церемония передачи гуманитарного медицинского груза из России властям Афганистана

Специальный представитель президента Афганистана по сотрудничеству со странами СНГ Мохаммад Каргяр поблагодарил Россию за помощь. Однако, по его словам, этого недостаточно.

"Нам нужно больше помощи со стороны РФ для нашей многострадальной страны", — сказал Каргяр.

Мусульмане России готовы помогать населению Афганистана, заявил представитель Россотрудничества в Афганистане Вячеслав Некрасов. По его словам, звонки с предложениями уже поступают из Татарстана, Башкортостана, Дагестана и Чечни.

"Мы будем благодарны, если представители Минздрава ИРА выскажут свои пожелания насчет необходимых средств", — отметил Некрасов.

Sputnik/JAK 17 декабря в Посольстве Российской Федерации в Исламской республике Афганистан состоялась церемония передачи гуманитарного медицинского груза из России властям Афганистана

Как рассказал генеральный директор "Благотворительного патриотического фонда мусульман России" Рустам Хабибуллин, в провинциях и уездах Афганистана, где не работают благотворительные организации, но есть нуждающиеся в медикаментах, происходит адресная раздача лекарств.

"Местные врачи не верили своим глазам, когда больные шли на поправку после применения лекарств из гумпомощи (часть лекарств была передана нуждающимся афганцам до официальной церемонии — прим. Sputnik). В Афганистане много контрафактных лекарств. Встречаются и подделки российских препаратов, в названиях и составе которых были грамматические ошибки. Этот факт (наличие контрафактных российских медикаментов — прим. Sputnik) говорит о том, что афганцы высоко ценят лекарства из России", — рассказал Хабибуллин.

Sputnik/JAK 17 декабря в Посольстве Российской Федерации в Исламской республике Афганистан состоялась церемония передачи гуманитарного медицинского груза из России властям Афганистана

По его словам, в Афганистане уже называют российские лекарства "волшебными".

Гуманитарный груз включает более 60 видов различных лекарственных препаратов. Все они изготовлены российскими фармацевтическими компаниями с соблюдением принципов и норм ислама.