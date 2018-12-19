10:05 19 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Гульнара Каримова

США продлили санкции против Гульнары Каримовой

Sputnik / Валерий Левитин
В мире
Получить короткую ссылку
94 0 0

Санкции против них были введены в соответствии с "актом Магнитского" из-за обвинений в коррупции и нарушении прав человека. По решению Трампа ограничения будут продлены еще на год.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. США продлили санкции против дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары на основании закона Магнитского, следует из письма членам конгресса США от президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

"Я направил в федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление, которое объявляет, что особые меры в стране, упомянутые в правительственном распоряжении N13818 от 20 декабря 2017 года, должны быть продолжены на срок далее, чем 20 декабря 2018 года", - говорится в письме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

Речь идет об указе президента США годичной давности, согласно которому США вводят санкции в рамках глобального акта Магнитского в отношении ряда лиц, включая сына генпрокурора РФ Юрия Чайки Артема и Гульнару Каримову.

Всего в декабре 2017 года в список вошли 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними. Среди них бывший президент Гамбии Яйя Джамме, китайский чиновник госбезопасности Гао Янь, экс-командир "Беркута" Сергей Кисюк.

США в декабре 2012 года приняли акт Магнитского о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа сдали кровь в рамках проведения благотворительной акции Стань донором!
    День донора

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в рамках проведения благотворительной акции сдали кровь нуждающимся больным.

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тренировка игроков сборной Узбекистана по футболу перед кубком Азии
Полная концентрация: как сборная Узбекистана готовится к Кубку Азии
Вышинский о том, как ему сидится в тюрьме
Вышинский: мои сокамерники — достойные люди
Как будет работать программа Обод кишлок в 2019 году
Как благоустроят сельскую местность в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054