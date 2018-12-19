США продлили санкции против Гульнары Каримовой

Санкции против них были введены в соответствии с "актом Магнитского" из-за обвинений в коррупции и нарушении прав человека. По решению Трампа ограничения будут продлены еще на год.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. США продлили санкции против дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары на основании закона Магнитского, следует из письма членам конгресса США от президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

"Я направил в федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление, которое объявляет, что особые меры в стране, упомянутые в правительственном распоряжении N13818 от 20 декабря 2017 года, должны быть продолжены на срок далее, чем 20 декабря 2018 года", - говорится в письме, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

Речь идет об указе президента США годичной давности, согласно которому США вводят санкции в рамках глобального акта Магнитского в отношении ряда лиц, включая сына генпрокурора РФ Юрия Чайки Артема и Гульнару Каримову.

Всего в декабре 2017 года в список вошли 13 человек по всему миру, а также еще 39 физлиц и компаний, связанных с ними. Среди них бывший президент Гамбии Яйя Джамме, китайский чиновник госбезопасности Гао Янь, экс-командир "Беркута" Сергей Кисюк.

США в декабре 2012 года приняли акт Магнитского о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации дела Магнитского. Позднее акту был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.