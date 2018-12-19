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Сахарный завод

Ученые нашли новую опасность сахара

© Sputnik / Виталий Тимкив
В мире
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Исследователи утверждают, что сахар может вызвать серьезные недуги.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Ученые из Йельского университета пришли к выводу, что сахар блокирует активность белка, который участвует в размножении кишечной микрофлоры, пишет РИА Новости.

Ученые стали кормить лабораторных мышей продуктами с высоким содержанием глюкозы и фруктозы, чтобы изучить влияние сахарозы на полезную бактерию Bacteroides thetaiotaomicron. Ранее считалось, что сахар всасывается в тонком кишечнике, однако недавние исследования показали, что он может попасть и в толстый кишечник и оказывать влияние на микрофлору, поэтому ученые решили проверить, насколько сильно это влияние.

Оказалось, что сахар блокирует выработку белка Roc, ответственного за колонизацию бактерий, что может привести к проблемам со здоровьем. При этом вид сахара (фруктоза или глюкоза) значения не имел.

Теги:
сахар



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