Ученые нашли новую опасность сахара

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Ученые из Йельского университета пришли к выводу, что сахар блокирует активность белка, который участвует в размножении кишечной микрофлоры, пишет РИА Новости.

Ученые стали кормить лабораторных мышей продуктами с высоким содержанием глюкозы и фруктозы, чтобы изучить влияние сахарозы на полезную бактерию Bacteroides thetaiotaomicron. Ранее считалось, что сахар всасывается в тонком кишечнике, однако недавние исследования показали, что он может попасть и в толстый кишечник и оказывать влияние на микрофлору, поэтому ученые решили проверить, насколько сильно это влияние.

Оказалось, что сахар блокирует выработку белка Roc, ответственного за колонизацию бактерий, что может привести к проблемам со здоровьем. При этом вид сахара (фруктоза или глюкоза) значения не имел.