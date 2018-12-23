Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева по нарушению прав человека в Крыму

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, которую экономический комитет ранее отказался финансировать.

© Foto : Patrick Gruban Узбекистан не поддержал резолюцию генассамблеи ООН о милитаризации Крыма

За принятие документа проголосовало 65 страны, против - 27, большинство стран - 70 - воздержалось. Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, принял 15 ноября проект этой резолюции, тогда число стран, проголосовавших "за", составило 67, "против" - 26, воздержалось 82 человека. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу Украины, традиционно большинство европейских стран и США.

Представитель постпредства России, выступая на заседании Генассамблеи, отметил, что "эта резолюция чрезвычайно политизирована, основана на недостоверней и сфальсифицированной информации".

"Документ антироссийский, фальшивый, лукавый", - добавил дипломат. По его словам, что до 2014 года Крым был депрессивным регионом в составе Украины, а о "крымских татарах, стали печься, когда Крым от них уплыл безвозвратно".

"Крым - это место, где живут счастливые люди, предлагаем всем посетить его и спросить отдыхающих там украинцев, ущемляются ли там права", - сказал выступающий.

"Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территорией, включая Крым", - заключил представитель постпредства.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".