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Президент Туркменистана принял участие в торжестве, посвящённом наступающему Новому году

Президент Туркменистана спел новогоднюю песню на трех язык - видео

© Государственное информационное агентство Туркменистана
В мире
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Бердымухамедов сочинил слова песни, а внук туркменского президента Керимгулы Бердымухамедов написал музыку к композиции.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов опять удивил интернет-пользователей, исполнив вместе с внуком новогоднюю песню собственного сочинения на трех языках: английском, немецком и туркменском.

Бердымухамедов спел для туркменских чиновников и деятелей культуры на праздничном вечере в центре "Мизан".

"Своей красивой мелодией, проникновенными словами песня запала глубоко в душу всем слушателям, оставив восторженные впечатления, о чем свидетельствовали бурные овации", - говорится в сообщении агентства "Туркменистан сегодня".

Ранее уже жители Туркменистана наблюдали своего президента в неожиданном образе — поющим и с гитарой в руках. Президент Туркменистана исполнил культовую песню "Каракум", которую в том числе пела группа "Ялла".

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Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан



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