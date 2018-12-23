Президент Туркменистана спел новогоднюю песню на трех язык - видео

Бердымухамедов сочинил слова песни, а внук туркменского президента Керимгулы Бердымухамедов написал музыку к композиции.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов опять удивил интернет-пользователей, исполнив вместе с внуком новогоднюю песню собственного сочинения на трех языках: английском, немецком и туркменском.

Бердымухамедов спел для туркменских чиновников и деятелей культуры на праздничном вечере в центре "Мизан".

"Своей красивой мелодией, проникновенными словами песня запала глубоко в душу всем слушателям, оставив восторженные впечатления, о чем свидетельствовали бурные овации", - говорится в сообщении агентства "Туркменистан сегодня".

Ранее уже жители Туркменистана наблюдали своего президента в неожиданном образе — поющим и с гитарой в руках. Президент Туркменистана исполнил культовую песню "Каракум", которую в том числе пела группа "Ялла".