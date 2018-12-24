В Туркменистане запустили первую отечественную социальную сеть

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Первая национальная социальная сеть "Биз бярде" ("Мы здесь" или сокращенно "Би-Би"), официально запущена в Туркменистане.
Об этом сообщает новостной сайт Оrient.
Презентация приложения и сайта состоялась в воскресенье, 23 декабря, в киноконцертном зале "Туркменистан".
Автором первой туркменской сети является частное предприятие – продюсерский центр "Сунгат эсери" ("Произведение искусства"), который занимается продюсированием молодых музыкантов.
"Социальная сеть "Би-Би" позволяет обмениваться сообщениями, файлами, создавать публичные сообщения, прикрепляя к ним фото, видео и другие файлы. Также предусмотрены функции для публикации объявлений о купле-продаже, которые увидят не только "друзья" пользователя, но и другие посетители", - говорится в сообщении.
На сайте указывается, что еще до официального запуска приложение "Би-Би" входило в топ наиболее популярных в Туркменистане программ на платформе Android в разделе "Социальные". В настоящее время его скачали более 5 тысяч пользователей, а постоянно используют свыше 3 тысяч людей.
Отметим, что такие популярные социальные сети, как Facebook, Twitter, Instagram, "Одноклассники", "ВКонтакте", в Туркменистане запрещены.