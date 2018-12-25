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Сотрудница лаборатории эпидемиологии и микробиологии

Роспотребнадзор опасается лабораторий США на постсоветском пространстве

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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У Роспотребнадзора есть вопросы к деятельности США на территории стран СНГ и на Украине, где сегодня наблюдается крайне неблагополучная ситуация по заболеваемостью корью, дифтерией и полиомиелитом.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Эксперты Роспотребнадзора не исключают возможность искусственного изменения вирусов в лабораториях США, расположенных на территории постсоветского пространства, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Анны Поповой.

По словам Поповой, летом 2018 года группа российских туристов вернулась из Грузии в тяжелом состоянии - они пострадали от острой кишечной инфекции.

"Наши ученые выяснили, что это за возбудитель, с которым дети приехали сюда в таком тяжелом состоянии. Оказалось, что такого варианта... не описано и не представлено... Что говорят наши эксперты? Они не исключают возможность искусственного изменения этого штамма", - сказала Попова на брифинге в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, Роспотребнадзор обратился в профильное ведомство Грузии, которое предоставило статистику по данному заболеванию.

"Это заболевание в Грузии встречается не так редко, но если в предыдущие три года это были единичные случаи, до 10, то за девять месяцев 2018 года их было 57 случаев, почти половина из них - в Тбилиси", - добавила Попова.

Она также добавила, данные, озвученные экс-министром безопасности Грузии Игорем Гиоргадзе, вызывают большую тревогу и много вопросов.

"Лабораторный центр, который выстроен очень близко от наших границ, в Грузии, на средства, по данным МО РФ, министерства обороны США, сегодня реализует четыре проекта минобороны США, и эти четыре проекта связаны с тяжелейшими патогенами, с особо опасными патогенами: атипичной чумой, зоонозными вирусными инфекциями, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой. Эти заболевания могут нанести непоправимый вред здоровью человека, это смертельные инфекции", - сказала она.

По словам Поповой, также остаются вопросы к деятельности США на территории стран СНГ и на Украине, где сегодня наблюдается крайне неблагополучная ситуация по заболеваемостью корью, дифтерией и полиомиелитом, и в Западной Африке, где были зафиксированы вспышки лихорадки Эбола.

Здание Государственной думы РФ
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Россия попала в кольцо биологических лабораторий, курируемых США
Ранее Гиоргадзе заявил, что в лаборатории имени Ричарда Лугара могут проводить эксперименты над людьми. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что американские ученые, работающие в центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

Российская сторона неоднократно выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона по размещению медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ. В МИД отмечали в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого действует медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям.




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