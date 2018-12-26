Одни завидуют, другие удивляются: тяжелоатлетка поражает формами

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Атлетическое телосложение Бахар Набиевой поражает воображение любого, кто на нее смотрит.
Имя 24-летней фитнес-модели из Украины стало известно благодаря ее нестандартным ногам. Дело в том, что девушка целенаправленно уделяет особое внимание именно своим ягодицам и ногам.
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В результате она добилась того, что ее прозвали "Мисс стальные ягодицы", а также "Ноги-базуки", ее фотографии набирают по несколько тысяч лайков и публикуются в СМИ.
Ее поклонники восхищаются тем, как Бахар умудрилась из худенькой девочки, над которой насмехались одноклассники, превратиться в одну из самых узнаваемых в мире спортивных моделей.
Конечно, нашлись и те, кто обвинил девушку в употреблении анаболических стероидов. В качестве доказательств употребления запрещенных веществ фолловеры указывают на низкий голос Набиевой. Однако сама модель ничуть не унывает и продолжает публиковать свои снимки с комментариями: "Люди всегда давят тех, кто чего-то добился".
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Бахар родилась в Баку (Азербайджан). В настоящее время живет в Днепре (Украина).
Рост девушки составляет 168 сантиметров, вес — 63 килограмма.
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It don’t matter how many times I got knocked on the floor ,one day I knew I would be standing tall