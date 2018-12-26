Одни завидуют, другие удивляются: тяжелоатлетка поражает формами

Фитнес-модель Бахар Набиева стала звездой соцсетей благодаря своим "ногам-базукам". В настоящее время на ее страницу в Instagram подписались свыше двух миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Атлетическое телосложение Бахар Набиевой поражает воображение любого, кто на нее смотрит.

Имя 24-летней фитнес-модели из Украины стало известно благодаря ее нестандартным ногам. Дело в том, что девушка целенаправленно уделяет особое внимание именно своим ягодицам и ногам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бахар Набиева (@bakharnabieva) 8 Дек 2018 в 8:56 PST

В результате она добилась того, что ее прозвали "Мисс стальные ягодицы", а также "Ноги-базуки", ее фотографии набирают по несколько тысяч лайков и публикуются в СМИ.

Ее поклонники восхищаются тем, как Бахар умудрилась из худенькой девочки, над которой насмехались одноклассники, превратиться в одну из самых узнаваемых в мире спортивных моделей.

Конечно, нашлись и те, кто обвинил девушку в употреблении анаболических стероидов. В качестве доказательств употребления запрещенных веществ фолловеры указывают на низкий голос Набиевой. Однако сама модель ничуть не унывает и продолжает публиковать свои снимки с комментариями: "Люди всегда давят тех, кто чего-то добился".

Посмотреть эту публикацию в Instagram @dragonpharma_llc wild thoughts Публикация от Бахар Набиева (@bakharnabieva) 18 Окт 2018 в 9:00 PDT

Бахар родилась в Баку (Азербайджан). В настоящее время живет в Днепре (Украина).

Рост девушки составляет 168 сантиметров, вес — 63 килограмма.