13:03 26 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Бахар Набиева

Одни завидуют, другие удивляются: тяжелоатлетка поражает формами

© Instagram / Бахар Набиева
В мире
Получить короткую ссылку
9210

Фитнес-модель Бахар Набиева стала звездой соцсетей благодаря своим "ногам-базукам". В настоящее время на ее страницу в Instagram подписались свыше двух миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Атлетическое телосложение Бахар Набиевой поражает воображение любого, кто на нее смотрит.

Имя 24-летней фитнес-модели из Украины стало известно благодаря ее нестандартным ногам. Дело в том, что девушка целенаправленно уделяет особое внимание именно своим ягодицам и ногам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Бахар Набиева (@bakharnabieva)

В результате она добилась того, что ее прозвали "Мисс стальные ягодицы", а также "Ноги-базуки", ее фотографии набирают по несколько тысяч лайков и публикуются в СМИ.

Ее поклонники восхищаются тем, как Бахар умудрилась из худенькой девочки, над которой насмехались одноклассники, превратиться в одну из самых узнаваемых в мире спортивных моделей.

Конечно, нашлись и те, кто обвинил девушку в употреблении анаболических стероидов. В качестве доказательств употребления запрещенных веществ фолловеры указывают на низкий голос Набиевой. Однако сама модель ничуть не унывает и продолжает публиковать свои снимки с комментариями: "Люди всегда давят тех, кто чего-то добился".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@dragonpharma_llc wild thoughts

Публикация от Бахар Набиева (@bakharnabieva)

Бахар родилась в Баку (Азербайджан). В настоящее время живет в Днепре (Украина).

Рост девушки составляет 168 сантиметров, вес — 63 килограмма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

It don’t matter how many times I got knocked on the floor ,one day I knew I would be standing tall

Публикация от Бахар Набиева (@bakharnabieva)

Теги:
популярность, модель, Бодибилдинг, фитнес



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гостиница Royal Palace в неоновом освещении в Ташкенте
Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент
Этна извергается в канун Рождества 2018 года: огромный поток лавы попадает в Валье-дель-Бове
Горящая лава и пепел – извержение вулкана Этна попало на видео
Поросячье счастье: что ждет нас в Год Свиньи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054