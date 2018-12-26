Патриарх Кирилл назвал "объединительный собор" в Киеве полным провалом

ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал итоги прошедшего 15 декабря "объединительного собора" в Киеве "полным провалом", результатом которого стала "незаконная, антиканоническая легализация раскольников" Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает РИА Новости.
"Полный провал "объединительного собора" - никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха (Варфоломея – ред.), юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться", - сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви.
"И (Варфоломею – ред.) подавалась ложная информация о десятках архиереев, с именами, которые уже поддерживают "объединительный собор"... Во время моей встречи с патриархом Варфоломеем я ему сказал – когда он намекнул на то, что значительная часть вашего епископата поддерживает, – я ему сказал, что это ложь, по моим данным, это два-три человека… На него это никак не подействовало, но так оно и получилось, даже не три, а два – тех самых, которых я и имел в виду", - рассказал патриарх Кирилл.
По его словам, действия Константинополя вызывают удивление в том числе и с точки зрения здравого смысла.
"Ну как можно было заявить о том, что отменяется грамота патриарха Дионисия 1686 года! Ну кто в добром уме и твердой памяти может из церковных или светских руководителей заявить о том, что какой-то акт исторический, которому 300 лет, отменяется? Акт 1686 года - это реальность, из которой возникла целая история. Можно себе представить, что Великобритания отменяет акт от независимости Индии?" - задался вопросом патриарх.
Он добавил, что Константинопольский патриархат пошел на "карикатуризацию истории", и в результате получилась "трагедия с комедией вместе".