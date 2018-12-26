Патриарх Кирилл назвал "объединительный собор" в Киеве полным провалом

По мнению главы РПЦ, Константинополь рассчитывал после вмешательства в ситуацию на Украине сразу получить поддержку со стороны иерархов канонической Украинской церкви.

ТАШКЕНТ, 26 дек – Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал итоги прошедшего 15 декабря "объединительного собора" в Киеве "полным провалом", результатом которого стала "незаконная, антиканоническая легализация раскольников" Константинопольским патриархом Варфоломеем, сообщает РИА Новости.

"Полный провал "объединительного собора" - никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха (Варфоломея – ред.), юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться", - сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви.

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По мнению главы РПЦ, Константинополь рассчитывал, что стоит ему только вмешаться в ситуацию на Украине, как он сразу получит поддержку со стороны иерархов канонической Украинской церкви.

"И (Варфоломею – ред.) подавалась ложная информация о десятках архиереев, с именами, которые уже поддерживают "объединительный собор"... Во время моей встречи с патриархом Варфоломеем я ему сказал – когда он намекнул на то, что значительная часть вашего епископата поддерживает, – я ему сказал, что это ложь, по моим данным, это два-три человека… На него это никак не подействовало, но так оно и получилось, даже не три, а два – тех самых, которых я и имел в виду", - рассказал патриарх Кирилл.

По его словам, действия Константинополя вызывают удивление в том числе и с точки зрения здравого смысла.

"Ну как можно было заявить о том, что отменяется грамота патриарха Дионисия 1686 года! Ну кто в добром уме и твердой памяти может из церковных или светских руководителей заявить о том, что какой-то акт исторический, которому 300 лет, отменяется? Акт 1686 года - это реальность, из которой возникла целая история. Можно себе представить, что Великобритания отменяет акт от независимости Индии?" - задался вопросом патриарх.

Он добавил, что Константинопольский патриархат пошел на "карикатуризацию истории", и в результате получилась "трагедия с комедией вместе".

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В Киеве 15 декабря по инициативе президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея прошел "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко. В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей. Власти Украины рассчитывают в начале января получить от Константинопольского патриархата "томос" об автокефалии" новосозданной структуры.