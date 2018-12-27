Разошлись во мнении: жители стран Запада считают власть коррумпированной

Уровень коррупции во власти назвали высоким две трети американцев и более половины французов.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Жители нескольких стран Запада оценили коррупцию в высших органах власти как высокую, следует из результатов опроса, проведенного старейшей французской социологической компанией IFop в рамках проекта Sputnik.Мнение.

Социологи опросили жителей четырех странах Запада, входящих в список "наиболее свободных от коррупции". Оказалось, что оценки простых граждан расходятся с официальной точкой зрения.

Согласно результатам исследования, уровень коррупции в органах власти считают высоким две трети опрошенных жителей США (66%). Низким его назвали лишь 6% респондентов.

Более половины опрошенных жителей Франции (52%) также оценили уровень коррупции во власти как высокий. Низким его считает только каждый десятый респондент из Франции.

О высоком уровне коррупции заявили 41% опрошенных жителей Великобритании, о низком — 16% респондентов из этой страны. В Германии высоким уровень коррупции во власти назвали 34% участников опроса, низким — 21%.

В рейтинге наиболее свободных от коррупции стран по версии Transperancy International Великобритания занимает 11-е место, Германия — 12-е, США — 18-е, а Франция — 23-е.

О высоком уровне коррупции во Франции чаще говорят голосовавшие за Марин Ле Пен на выборах, чем сторонники Эммануэля Макрона. В США чаще на коррумпированность власти больше сетуют демократы, а не республиканцы. В Германии уровень коррупции как высокий чаще оценивают жители Берлина и Восточной Германии.

Опрос был проведен для Sputnik старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop с 9 по 20 августа 2018 года во Франции, Великобритании, Германии и США. В нем приняли участие 4033 респондентов в возрасте старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет около 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Борьба с коррупцией: опыт Узбекистана

Более 1,1 тысячи узбекистанских чиновников в 2018 году были привлечены к ответственности за коррупцию, заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, выступая на торжественном собрании по случаю 26-й годовщины Дня Конституции Узбекистана в декабре.

Он добавил, что ежедневно местные СМИ стали рассказывать о фактах коррупции в банках, органах госвласти, прокуратуре. Однако коррупцию, по мнению президента, невозможно победить без содействия всего общества.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Мирзиёев рассказал, сколько чиновников уличили в коррупции в 2018 году

В январе этого года в Узбекистане вступил в действие закон "О противодействии коррупции". В феврале Шавкат Мирзиёев создал Республиканскую межведомственную комиссию по противодействию коррупции, которую возглавляет генеральный прокурор республики Отабек Муродов. Глава Узбекистана также распорядился подготовить в 2018 году семь проектов законов в рамках госпрограммы по противодействию коррупции в стране.

В ежегодном рейтинге коррумпированности стран мира, подготовленном международной организацией Transparency, Узбекистан по итогам 2017 года набрал 22 балла (157-е место) из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции) против 21 балла (156-е место) по итогам 2016 года.