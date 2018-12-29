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Мальчик, накрывший своей курткой бродячую собаку, довел пользователей до слез

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
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Поступок 11-летнего мальчика из Грузии вызывает восхищение у любого, кто узнает о нем. Взрослые отмечают, что действия ребенка вселяют веру в прекрасное будущее человечества.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Пользователи грузинского сегмента соцсетей обсуждают фото, которое опубликовал случайный свидетель.

Как сообщает Sputnik Грузия, героем дня стал 11-летний Леван Гиоргадзе, который укрыл своей курткой бездомную собаку у многоквартирного дома на окраине Тбилиси.

Собака лежала на улице, а мальчик подошел, погладил ее, а после накрыл своей курткой.

Этот бескорыстный и душевный поступок мальчугана вызвал бурю эмоций. Люди наперебой пишут, что не могут без слез смотреть на эту картину.

Фото моментально набрало свыше тысячи репостов и лайков.

 




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