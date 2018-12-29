В Таджикистане не станут переводить на госязык советские воинские звания

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Министерство обороны Таджикистана не станет переводить на государственный язык советские воинские звания, передает Sputnik Таджикистан.

"Во многих странах мира существуют аналогичные воинские звания, и необходимости в их переводе на таджикский язык нет", - говорится в письме Минобороны Таджикистана, направленном в Комитет по языку и терминологии при правительстве страны.

В связи с этим Комитет по языку и терминологии отложил свои подготовленные альтернативные военные звания. В ведомстве теперь надеются реализовать эту инициативу, когда наступят лучшие времена.

Отметим, наименования воинских рангов в армии Таджикистана существуют со времен СССР.

В октябре эксперты предложили перевести российско-советские звания на таджикский язык.