Лукашенко оказался прекрасным танцором – кого президент выбрал себе в пару

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал с победительницей национального конкурса красоты Марией Василевич.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко принял участие в первом Республиканском новогоднем балу для молодежи, который прошел накануне во Дворце независимости в Минске.
На кадрах видно, что у Лукашенко прекрасное настроение, а танцует он довольно умело.
На мероприятии присутствовали почти три сотни молодых людей, отличившихся в учебе, спорте, общественной жизни, а также стипендиаты фонда президента.
Открывая бал, президент отметил, что, благодаря молодежи, этот всегда строгий зал Дворца независимости стал неофициальным, нарядным и торжественным.
Он также назвал это мероприятие подарком всем присутствующим молодым людям за их трудолюбие и усердие.
Двадцатилетняя Мария Василевич завоевала корону национального конкурса красоты, победив 30 соперниц.