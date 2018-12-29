Лукашенко оказался прекрасным танцором – кого президент выбрал себе в пару

Глава Беларуси на новогоднем балу станцевал вальс с победительницей конкурса "Мисс Беларусь - 2018".

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал с победительницей национального конкурса красоты Марией Василевич.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко принял участие в первом Республиканском новогоднем балу для молодежи, который прошел накануне во Дворце независимости в Минске.

На кадрах видно, что у Лукашенко прекрасное настроение, а танцует он довольно умело.

© Пресс-служба президента Беларуси Александр Лукашенко и победительница конкурса "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич на Республиканском новогоднем балу для молодежи

На мероприятии присутствовали почти три сотни молодых людей, отличившихся в учебе, спорте, общественной жизни, а также стипендиаты фонда президента.

Открывая бал, президент отметил, что, благодаря молодежи, этот всегда строгий зал Дворца независимости стал неофициальным, нарядным и торжественным.

Он также назвал это мероприятие подарком всем присутствующим молодым людям за их трудолюбие и усердие.

Двадцатилетняя Мария Василевич завоевала корону национального конкурса красоты, победив 30 соперниц.