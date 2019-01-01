Чудесное спасение: младенца достали из-под завалов в Магнитогорске - видео

Мама найденного под завалами в Магнитогорске младенца оказалась жива и приехала к нему в больницу.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Под завалами разрушенного дома в Магнитогорске нашли живого 11-месячного ребенка. Он пролежал под обломками более суток.

Как сообщает РИА Новости, его обнаружили по плачу во время поисковых работ.

По словам спасателя центра "Лидер" Петра Гриценко, вытащившего ребенка, малыш находился почти в идеальном положении, чтобы продержаться так долго на морозе, ему помогли теплая одежда и одеяло.

Гриценко пояснил, что завал был очень плотный, много плит больших. Б»ыла опасность, что все это может обрушиться и поползти. Больше волновались не за жизни спасателей, а за маленького ребенка", - рассказал Гриценко. Он уточнил, что у спасателей была информация от очевидцев, что детская кроватка находится рядом диваном.

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Гриценко добавил, что во время спасательной операции сохранялась угроза обрушения конструкций: ребенка доставали снизу, а сверху завал до сих пор не разобран.

Медики зафиксировали у мальчика серьезные обморожения, а также закрытую черепно-мозговую травму. Важно, что мама найденного малыша оказалась жива и приехала к нему в больницу.

В Магнитогорске рано утром утром 31 декабря в результате взрыва газа обрушился подъезд в многоэтажном жилом доме. В зоне обрушения проживали 120 человек.

В результате погибли по меньшей мере восемь человек, судьба десятков жильцов остается неизвестной.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в регионе ввели режим ЧС. Взрыв в многоэтажке Магнитогорска разрушил 26 квартир.