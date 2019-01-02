Елки-привидения закрыли глаза: коммунальщики Петербурга навели порядок

"Глаза" на чехлах, обтягивающих елочки, появились в конце декабря стараниями неизвестных шутников, и петербуржцы сразу прозвали получившуюся инсталляцию "нетолерантными елками".

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. С креативными елками-призраками в одном из районов Санкт-Петербурга покончено. Коммунальщики закрасили глаза, которые ранее пририсовали неизвестные художники лесным красавицам.

Напомним, накануне новогодних праздников у метро "Приморская" на Васильевском острове в Петербурге появились елки, ужасно напоминающие то ли привидения, то ли представителей ультраправой организации в США Ку-клукс-клана.

Дело в том, что коммунальные службы Северной столицы запаковали несколько десятков молодых елок в мешки, защищающие деревья от холодов. А творческие граждане пририсовали на материале пару черных точек, похожих на глаза.

Необычные фото тут же разлетелись по Сети. Это сразу стало известно властям, которые предприняли меры – «глаза» елкам закрасили.