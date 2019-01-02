Ученые предрекли погодные неприятности в 2019 году

Климатологи предупреждают, что наступивший год может стать самым жарким в истории человечества

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. Ученые предрекают в 2019 году неумолимую жару, самую сильную за всю историю.

Соответствующие данные привели специалисты Калифорнийского университета, пишет National Geographic.

Температурный скачок на Земле произойдет из-за резкого повышения температуры поверхностного слоя воды на востоке Тихого океана (так называемого феномена Эль-Ниньо).

По словам ученых, последние четыре года - с 2015 по 2018 год – стали наиболее жаркими в истории, что обусловлено увеличением выбросов углекислого газа, которые также достигли рекордного уровня.

Чем же грозит потепление в мире? Ученые-климатологи объясняют, что вероятны проявления опасных погодных условий, таких как жара, лесные пожары, засухи, затопления и сокрушительные штормы.

Так, в 2018 году в Северном полушарии произошли 70 тропических циклонов или ураганов, что больше среднего значения предыдущих периодов, которое составило 53.

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Тепловые волны также привели к впечатляющей потере производительности в 2018 году, поскольку часто было слишком жарко не только чтобы работать, а даже выходить на улицу.

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