Певец Крис Кельми скончался в первый день нового года

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Cкончался советский и российский певец и композитор Крис Кельми, его тело находится в морге подмосковного Наро-Фоминска, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя морга.

По данным собеседника агентства, артист умер первого января 2019 года. Точную причину смерти определит экспертиза.

Крис Кельми (настоящее имя - Анатолий Кельми) получил известность как участник групп "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-Ателье". С 2000 года выступал сольно. Среди песен Кельми - "Ночное рандеву", "Эй, парень, не торопись", "Усталое такси", "Замыкая круг", "Леди Блюз".

Мировой суд московского района Хамовники три года назад лишил Кельми водительских прав на два года и оштрафовал его на 300 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. В МВД сообщали, что в октябре 2015 года он дважды грубо нарушил ПДД и оба раза отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

У пеца остался сын Кристиан 1988 года рождения.