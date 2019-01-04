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Следов взрывчатки на обломках рухнувшего в Магнитогорске дома не обнаружено

© Sputnik / Илья Московец
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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (10)
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Расследование уголовного дела продолжается, следователи отрабатывают все версии произошедшего.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах обрушившегося жилого дома d Магнитогорске не обнаружено, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

"Следователи-криминалисты и эксперты СК России завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в городе Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено", - сказала она.

Как будто бомба взорвалась: жители Магнитогорска о моменте трагедии
© Ruptly .
Как будто бомба взорвалась: жители Магнитогорска о моменте трагедии
Расследование уголовного дела продолжается. Следователи СК России продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва, добавила Петренко.

Режим ЧС регионального уровня, введенный после взрыва газа в Магнитогорске, снят, а режим ЧС муниципального уровня сохраняется, сообщается в официальном Telegram-канале главы региона Бориса Дубровского.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (10)



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