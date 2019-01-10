ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы.

Он принес присягу на период 2019-2025 годов. Церемония транслировалась в прямом эфире местного телевидения.

Инаугурация президента Венесуэлы прошла в здании верховного суда страны, хотя по конституции он должен был присягать перед Национальной ассамблеей.

Однако контролируемый оппозицией парламент отстранен от участия в политической жизни Венесуэлы, поэтому церемония была перенесена в верховный суд. Статья 231 конституции позволяет сделать это в случае, если глава государства не может принести присягу перед парламентом.