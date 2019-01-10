21:57 10 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Международный форум Российская энергетическая неделя

Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
15 0 0

Мадуро принес присягу на период 2019-2025 годов.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы.

Он принес присягу на период 2019-2025 годов. Церемония транслировалась в прямом эфире местного телевидения.

Инаугурация президента Венесуэлы прошла в здании верховного суда страны, хотя по конституции он должен был присягать перед Национальной ассамблеей.

Однако контролируемый оппозицией парламент отстранен от участия в политической жизни Венесуэлы, поэтому церемония была перенесена в верховный суд. Статья 231 конституции позволяет сделать это в случае, если глава государства не может принести присягу перед парламентом.

Теги:
президент, Венесуэла



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана
Бодро начали: самые яркие кадры матча сборных Узбекистана и Омана
Видео задержания наркодельцов из ЦА в России
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054