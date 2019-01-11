Tajik Air отменила рейсы по всем направлениям

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Национальная авиакомпания Таджикистана Tajik Air перестала летать по всем направлениям, сообщает РИА Новости.

"До конца осенне-зимнего периода выполнять перевозку пассажиров национальной авиакомпании в российские города будет "Сомон Эйр", - уточнил пресс-секретарь перевозчика Азиз Хайруллоев.

Он обратил внимание на то, что в ближайшее время ожидаются кардинальные изменения в деятельности авиакомпании, а сотрудники Tajik Air, которых ранее отправили в неоплачиваемый отпуск, после улучшения ситуации обязательно вернутся на свои рабочие места.

В настоящее время правительственная комиссия, возглавляемая премьер-министром Кохиром Расулзодой, изучает финансовое положение перевозчика и в течение месяца вынесет вердикт.

Tajik Air могут объявить банкротом, но, если ситуация окажется поправима, ее деятельность будет возобновлена.

Ранее глава Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что авиаперевозчик приобрел лайнер "Боинг 767-332", предположительно, по завышенной стоимости, отметив, что в документах указаны цены на воздушное судно, в разы превышающие его реальную стоимость.

Впоследствии он поручил Агентству по госфинконтролю и борьбе с коррупцией проверить эти факты.

В октябре 2018 года правительство республики также сообщило, что готово передать акции компании в частные руки, чтобы спасти ее от банкротства.