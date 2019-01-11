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Лотерея

Как вещие сны помогли американцу разбогатеть

© РИА Новости
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Мужчина утверждает, что часто видит во сне цифры, связанные с датами, событиями, спортивными результатами, и он старается использовать эти данные.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Ричард Джойнер выиграл в американскую лотерею свыше 50 тысяч долларов, полагаясь лишь на собственные сны.

Житель штата Мэриленд в США выиграл в лотерею второй джекпот благодаря вещим снам, сообщает портал UPI.

По словам Джойнера, он увидел во сне цифры - четыре, восемь, пять и шесть, и они запали ему в голову. К тому же мужчина вспомнил, что именно этот номер постоянно появлялся на документах, с которыми он работал во время службы в армии.

Лотерея
© РИА Новости
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Он решил проверить, что значит его сон, и принял участие в виртуальных скачках, выбрав лошадей с такими номерами. В результате он выиграл джекпот в 15 тысяч 252 доллара.

В следующий раз его выигрыш составил уже 39 тысяч 697 долларов (2,6 миллиона рублей). По его словам, и тогда он доверился своему сну и поставил именно на тех лошадей, номера которых совпали с цифрами, которые ему приснились.

Ричард Джойнер признался, что ему часто снятся цифры, которые связаны с датами, событиями, спортивными результатами, и он старается использовать эти числа.

Теги:
выигрыш, лотерея, США



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