Президент Туркменистана посвятил новое стихотворение жеребенку

Гурбангулы Бердымухамедов назвал жеребенка Ровач, что значит "Процветающий".

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов создал стихотворение "Ровач" (Процветающий), передает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Вдохновил президента на творчество жеребенок, родившийся 1 января 2019 года.

Произведение посвящено жеребенку буланой масти, которого туркменскому лидеру подарил личный состав туркменского МВД во время посещения животноводческого комплекса.

Глава государства назвал жеребенка Ровач (Процветающий) не просто так - девиз 2019 года в республике: "Туркменистан – Родина процветания".

На следующий день Бердымухамедов "посетил Международный ахалтекинский коневодческий комплекс, где в своем рабочем кабинете уделил время литературному творчеству" и написал это стихотворение.