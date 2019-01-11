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Жеребенок

Президент Туркменистана посвятил новое стихотворение жеребенку

© Sputnik / Алексей Даничев
В мире
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17 0 0

Гурбангулы Бердымухамедов назвал жеребенка Ровач, что значит "Процветающий".

ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов создал стихотворение "Ровач" (Процветающий), передает русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

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© Государственное информационное агентство Туркменистана
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Вдохновил президента на творчество жеребенок, родившийся 1 января 2019 года.

Произведение посвящено жеребенку буланой масти, которого туркменскому лидеру подарил личный состав туркменского МВД во время посещения животноводческого комплекса.

Глава государства назвал жеребенка Ровач (Процветающий) не просто так - девиз 2019 года в республике: "Туркменистан – Родина процветания".

На следующий день Бердымухамедов "посетил Международный ахалтекинский коневодческий комплекс, где в своем рабочем кабинете уделил время литературному творчеству" и написал это стихотворение.

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Теги:
песня, лошадь, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан



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