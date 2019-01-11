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Детеныш серого тюленя

Тюлени наступают: животные оккупировали улицы канадского городка

© Sputnik / Игорь Зарембо
В мире
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Млекопитающие вылезли на сушу, оказались слишком далеко от побережья и заблудились.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Свыше сорока тюленей заполонили улицы канадского города Роддиктон-Байд-Арм, сообщает телеканал CBC.

​Местные жители встречают млекопитающих повсюду: во дворах, на парковках и даже у дверей домов.

Специалисты считают, что животные оказались от побережья слишком далеко и заблудились.

​Как отмечает администрация города, горожане переживают за судьбу тюленей и заваливают звонками спасателей.

Министерство рыболовства и океанов пока не вмешивается в ситуацию, в надежде, что животные сами найдут путь к воде. 

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Теги:
Канада, тюлень



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