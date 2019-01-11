Тюлени наступают: животные оккупировали улицы канадского городка

Млекопитающие вылезли на сушу, оказались слишком далеко от побережья и заблудились.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Свыше сорока тюленей заполонили улицы канадского города Роддиктон-Байд-Арм, сообщает телеканал CBC.

Few out for a crawl today pic.twitter.com/Qbb5pazTmD — Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 6 января 2019 г.

​Местные жители встречают млекопитающих повсюду: во дворах, на парковках и даже у дверей домов.

Специалисты считают, что животные оказались от побережья слишком далеко и заблудились.

NEW | Fisheries officers to deal with seals invading northern Newfoundland townhttps://t.co/mlsd06KR4o pic.twitter.com/s9nYbPcqw1 — CBC N.L. (@CBCNL) 10 января 2019 г.

​Как отмечает администрация города, горожане переживают за судьбу тюленей и заваливают звонками спасателей.

Министерство рыболовства и океанов пока не вмешивается в ситуацию, в надежде, что животные сами найдут путь к воде.