Видео посадки самолета A380 у многих отбило желание летать

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Экстремальную посадку самого большого в мире лайнера A380 авиакомпании Emirates в условиях сильного ветра удалось снять на видео очевидцам.

Канал Flugsnug обнародовал кадры.

Событие с авиалайнером происходят в аэропорту Бирмингема.

За несколько минут до посадки A380 там же пытался приземлиться A320 авиакомпании EasyJet, однако не смог этого сделать и направился в другой аэропорт.

Отметим, что посадка в условиях сильного бокового ветра или турбулентности выходит за рамки возможностей автопилота. В таких случаях самолетом управляют пилоты.