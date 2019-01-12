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Самолет Airbus A 380

Видео посадки самолета A380 у многих отбило желание летать

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В мире
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32420

Самолет авиакомпании Emirates совершил экстремальную посадку во время урагана.

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Экстремальную посадку самого большого в мире лайнера A380 авиакомпании Emirates в условиях сильного ветра удалось снять на видео очевидцам.

Канал Flugsnug обнародовал кадры.

Событие с авиалайнером происходят в аэропорту Бирмингема.

За несколько минут до посадки A380 там же пытался приземлиться A320 авиакомпании EasyJet, однако не смог этого сделать и направился в другой аэропорт.

Отметим, что посадка в условиях сильного бокового ветра или турбулентности выходит за рамки возможностей автопилота. В таких случаях самолетом управляют пилоты.

Теги:
Происшествие, посадка, Самолет



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