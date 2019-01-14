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La policía polaca

Мэра Гданьска ударили ножом в сердце на глазах у тысячи людей – видео

CC BY 2.0 / Piotr Drabik / Policja
В мире
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Павел Адамович получил ножевое ранение в область сердца во время финала Большого оркестра Рождественской помощи (Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Нападение на мэра Гданьска Павла Адамовича попало на видео.

Нож в руке
CC0 / pixabay
Мэра Гданьска ударили ножом в сердце во время концерта

Один из очевидцев ЧП заснял, как во время представления на сцену выбежал неизвестный мужчина, который и нанес градоначальнику польского города ножевое ранение. Очевидцы утверждают, что нападавший перед атакой прокричал, что незаслуженно отсидел несколько лет в тюрьме.

Адамовича начали реанимировать прямо на сцене, а после приезда карте скорой помощи, был госпитализировали. Во время операции, которая длилась пять часов, мэру перелили порядка 20 литров крови.

Преступника задержали. Правоохранительные органы выясняют мотивы нападения.

По информации местной прессы, преступник действительно отбывал тюремное наказание за грабежи, а на сцену мог проникнуть по удостоверению сотрудника СМИ.

Теги:
Видео, ножевое ранение, Польша



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