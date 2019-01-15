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Танцовщица на пилоне, архивное фото

Пожилая китаянка поражает танцем на шесте – видео

© Sputnik / Виктор Толочко
В мире
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70-летняя Даи Дали из Китая стала известной на весь мир благодаря непривычному для ее возраста занятию — танцам на шесте.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. После выхода на пенсию Даи Дали решила не терять темпа и стала задумываться, чем заняться в свободное время.

В результате она решила научиться исполнять танцы. Перепробовав множество разных жанров, она остановилась на пилоне (шесте, предназначенном для акробатического танца или же стриптиза), сообщает телекомпания New China.

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© Ruptly .
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За пять лет тренировок женщина научилась выполнять сложные элементы на шесте и теперь демонстрирует чудеса ловкости и гибкости.

Даи утверждает, что танцы на шесте могут исполнять не только юные девушки и возраст здесь не играет главной роли. Самое важное — быть здоровым.

Она уже дважды стала победительницей китайских чемпионатов по танцам на шесте, а также успела стать любимицей всей страны, продемонстрировав свои возможности на нескольких проходивших в Китае шоу талантов.

Теги:
танцы, пенсионер, Китай



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