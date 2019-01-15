Пожилая китаянка поражает танцем на шесте – видео

70-летняя Даи Дали из Китая стала известной на весь мир благодаря непривычному для ее возраста занятию — танцам на шесте.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. После выхода на пенсию Даи Дали решила не терять темпа и стала задумываться, чем заняться в свободное время.

В результате она решила научиться исполнять танцы. Перепробовав множество разных жанров, она остановилась на пилоне (шесте, предназначенном для акробатического танца или же стриптиза), сообщает телекомпания New China.

За пять лет тренировок женщина научилась выполнять сложные элементы на шесте и теперь демонстрирует чудеса ловкости и гибкости.

Даи утверждает, что танцы на шесте могут исполнять не только юные девушки и возраст здесь не играет главной роли. Самое важное — быть здоровым.

Она уже дважды стала победительницей китайских чемпионатов по танцам на шесте, а также успела стать любимицей всей страны, продемонстрировав свои возможности на нескольких проходивших в Китае шоу талантов.