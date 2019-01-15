Ученые назвали новую опасность недосыпа

Выводы были сделаны на основе исследования, в котором приняли участие почти четыре тысячи человек, большая часть из которых — мужчины.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Короткий или неглубокий сон может стать причиной развития хронического заболевания — атеросклероза. Такое заявление сделали сотрудники испанского Национального центра сердечно-сосудистых исследований (CNIC). Генеральный директор CNIC, директор Сердечно-сосудистого института Нью-Йоркского медицинского центра Маунт-Синай Валентин Фустер рассказал РИА Новости, почему это исследование имеет большое значение для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании были задействованы 3974 человека, две трети из них мужчины. До эксперимента у них не было проблем с сердцем и сосудами.

"Сон с точки зрения методологии никогда раньше не изучали так, как его изучили мы", — отметил Валентин Фустер — один из ведущих кардиологов мира. По его словам, пациенты не сами рассказывали ученым, сколько они спят: измерения проводили при помощи электроприборов, которые определяют, когда человек двигается во сне, насколько глубок его сон.

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"Мы установили, что, помимо количества сна (более шести часов), не менее важным фактором является его качество", — заявил профессор.

В результате недельного эксперимента с использованием альтиграфа добровольцев разделили на четыре группы: одни спали менее шести часов, другие — шесть-семь часов, третьи — семь-восемь, четвертые — более восьми часов. Эксперты проверили работу их сердечно-сосудистой системы.

Выяснилось, что у тех, кто спал менее шести часов, вероятность атеросклероза на 27% выше, чем у тех, кто отдавал сну от семи от восьми часов. Помимо этого, у плохо спавших участников эксперимента риск развития этого недуга на 34% выше, чем у участников с хорошим сном.

Однако вреден может быть не только короткий сон, но и слишком продолжительный. Кардиологи считают, что он тоже может повышать риск развития атеросклероза, особенно у женщин.