План Мэй по Brexit отвергли: Британия останется в ЕС?

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Британский премьер Тереза Мэй потерпела сокрушительный провал в Палате общин, отклонившей предложенный ею вариант соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit.

Как сообщает Sky News, голосование состоялось 15 января. За план Терезы Мэй выступили 202 члена палаты общин, против — 432 депутата.

Премьер предлагала вариант, который предусматривал право Лондона отказаться от плана ЕС по ирландской границе в одностороннем порядке.

По мнению аналитиков, Лондон открыл путь целому ряду возможных сценариев развития событий: это может быть как самый "жесткий" выход страны из ЕС, так и отмена Brexit в целом.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.

Среди основных вариантов дальнейших событий: выход из ЕС без соглашения (что может иметь катастрофические последствия для экономики страны) или откладывание даты Brexit на более поздний срок, проведение досрочных всеобщих выборов или нового референдума, который теоретически может вообще отменить Brexit.

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Лидер лейбористов Джереми Корбин внес в парламент предложение о выражении вотума недоверия правительству Мэй.