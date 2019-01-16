На химзаводе в Ленобласти прогремел мощный взрыв – видео

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти запечатлел видеорегистратор в автомобиле, который проезжал недалеко от предприятия.

Видеоролик обнародовали на YouTube.

На кадрах видно, как после взрыва поднялся столб дыма, затем вспыхнул пожар.

По предварительной версии, причиной случившегося стало возгорание селитры.

В результате инцидента пострадали четыре человека — троих доставили в больницу, одного отпустили после осмотра врачей.

Двухэтажный цех, в котором произошел взрыв, полностью разрушен. Угрозы химического заражения или вредных выбросов в атмосферу нет.