18:54 16 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Взрыв

На химзаводе в Ленобласти прогремел мощный взрыв – видео

© Sputnik / Максим Авдеев
В мире
Получить короткую ссылку
29 0 0

Двухэтажный цех предприятия полностью разрушен.

ТАШКЕНТ, 16 янв – Sputnik. Момент взрыва на химзаводе в Ленобласти запечатлел видеорегистратор в автомобиле, который проезжал недалеко от предприятия.

Видеоролик обнародовали на YouTube.

На кадрах видно, как после взрыва поднялся столб дыма, затем вспыхнул пожар.

По предварительной версии, причиной случившегося стало возгорание селитры.

В результате инцидента пострадали четыре человека — троих доставили в больницу, одного отпустили после осмотра врачей.

Двухэтажный цех, в котором произошел взрыв, полностью разрушен. Угрозы химического заражения или вредных выбросов в атмосферу нет.

Теги:
Пожар, Взрыв, Ленинградская область, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Японские макаки позабавили соцсети - видео
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054