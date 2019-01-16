Черное зеркало: в России массово внедрят систему распознавания лиц

Минимальный стандарт системы может быть утвержден до конца января, а течение пяти лет он должен быть внедрен во всех городах с населением свыше ста тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Уже в течение трех лет система распознавания лиц будет массово внедряться в России, в рамках программы "Умный город", рассказал журналистам на проходящем в Москве Гайдаровском форуме замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, пишет РИА Новости.

"Одна из ключевых задач в рамках "Умного города" - повысить безопасность людей", - отметил замминистра, добавив, что в числе прочего для этого предполагается внедрение видеокамер с аналитическими функциями.

По его словам, сейчас система в пилотном режиме начинает внедряться в Москве и на железнодорожном транспорте, после этого она будет распространяться и в других городах.

"Три года - это реалистичный срок, но он может быть сокращён", - уточнил чибис.

Он также добавил, что минимальный стандарт системы может быть утвержден до конца января, а течение пяти лет он должен быть внедрен во всех городах с населением свыше ста тысяч человек.