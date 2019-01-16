Казахстан работает над собственной маркой автомобилей

У будущей марки казахстанских автомобилей пока даже нет названия.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Ассоциация автомобильного бизнеса Казахстана работает над созданием собственной марки автомобиля, передает агентство "Казинформ".

"В настоящее время мы всесторонне анализируем этот вопрос. К примеру, китайская компания Jac заинтересована в создании казахстанского бренда, даже готова профинансировать. Это будет отечественная марка, как узбекистанская Uz-Daewoo и российская Lada", - цитирует агентство слова руководителя организации Андрея Лаврентьева.

Лаврентьев отметил, что не может точно сказать, когда завершится работа в данном направлении, и пока нет конкретного названия казахстанской марки автомобиля.

"Однако поручение уже есть. Правительство тоже поставило четкую цель. Главное, инвесторы заинтересованы в проекте. Возможно, в скором времени обрадуем казахстанцев хорошей новостью", - подчеркнул глава ассоциации.

Напомним, совместное предприятие по выпуску автомобилей АО "Узавтосаноат" с южнокорейской корпорацией Daewoo появилось в Узбекистане в 1993 году. Предприятие GM Узбекистан стало правопреемником UzDaewooAuto, а автомобили Daewoo начали производиться под маркой Chevrolet.