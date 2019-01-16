Военных США обвинили в освобождении десятков боевиков ИГ

Абдулла Афзали, зам. главы провинциального совета провинции Бадгис, в разговоре со Sputnik рассказал, что боевики были освобождены некими иностранными военными.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид написал в Twitter, что американские военные убили охранников и увезли 40 боевиков ИГ, заключенных в одной из тюрем в провинции Бадгис Badghis (на северо-западе ИРА), в неизвестном направлении.

В российском МИД также сообщили, что к захвату тюрьмы мог быть причастен американский спецназ, чтобы не допустить утечки информации о спонсорах террористов.

При этом на сайте государственного афганского агентства Bakhtar News была размещена информация о том, что "36 членов ИГ были освобождены афганской национальной армией".

Абдулла Афзали, зам. главы провинциального совета провинции Бадгис, в разговоре со Sputnik рассказал, что боевики были освобождены некими иностранными военными:

"Три дня назад иностранные военные окружили район "Панджбоз" (Panjboz), где содержались боевики ИГ, захваченные в плен талибами 5 месяцев назад в провинции Фарьяб. Иностранные военные убили около 20-30 талибов, охранявших место заключения боевиков. Они освободили 38 боевиков, которых увезли в неизвестном направлении. Один боевик был убит, троих не удалось освободить".

По словам Афзали, местное население знало о местонахождении заключённых боевиков ИГ: "Местные жители видели боевиков ИГ с близкого расстояния. Большинство из них - это иностранцы из России, Китая, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Были среди них и женщины. Все жители знали об этом".

По его словам, операция осуществлялась в тёмное время суток под наземным и воздушным прикрытием. Что касается Министерства обороны ИРА, то его представители не были доступны для комментариев.