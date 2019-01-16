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У "Охотников за привидениями" появится продолжение

© Sputnik / Евгений Одиноков
В мире
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Съемки фильма должны начаться уже этим летом, а его премьера запланирована на следующий год.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Сын режиссера двух оригинальных фильмов "Охотники за привидениями" Айвана Райтмана Джейсон станет постановщиком третьей ленты о приключениях команды борцов с зловредными призраками, сообщает The Variety.

Съемки фильма должны начаться уже этим летом, а его премьера запланирована на следующий год.

Источники издания сообщают, что лента станет прямым продолжением оригинальных картин.

Напомним, первые "Охотники за привидениями" вышли в 1984 году, а вторые — в 1989-м. Главные роли в комедии сыграли Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Гарольд Рамис и Эрни Хадсон. В 2016-м Sony Pictures решила перезапустить франшизу и выпустила современную версию фильма с женщинами в главных ролях, но особого успеха она не имела. 




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