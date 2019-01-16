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Криштиану Роналду

Роналду навестил девочку из Кыргызстана в онкологическом центре

© Sputnik / Виталий Белоусов
В мире
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Девочку из Кыргызстана зовут Юна, у нее саркома кости и позади самые трудные этапы лечения.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Известный португальский футболист Криштиану Роналду навестил больную раком девочку из Кыргызстана, которая проходит лечение в Италии, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ведущего научного сотрудника отделения детской онкологии Национального центра онкологии и гематологии КР Дамиру Байзакову.

Перед Новым годом игроки итальянского футбольного клуба "Ювентус" побывали в онкологическом центре в Турине. Вместе с Роналду маленьких пациентов навестили Паоло Дибала и Хуан Куадрадо.

По информации Байзаковой, девочку из Кыргызстана зовут Юна, у нее саркома кости и позади самые трудные этапы лечения. Химиотерапию малышка прошла в Кыргызстане, а потом отправилась в Турин.

В той же больнице лечится юноша из Кыргызстана по имени Нурпазыл. Его навестили туринские полицейские и вручили подарки.




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