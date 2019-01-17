Ученые: как улучшить память и работу мозга

В эксперименте приняли участие более 400 человек, в том числе 191 страдающий деменцией — приобретенным слабоумием.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Физическая активность, в том числе прогулки или домашние дела, помогают улучшать память и иные когнитивные функции головного мозга. Такое заявление сделали ученые из Американской академии неврологии, пресс-релиз опубликован на портале EurekAlert.

Эксперты провели тестирование 454 добровольцев, в том числе 191 страдающего деменцией. Специалисты проверяли их физическую силу, оценивали мышление и память в течение 20 лет.

Каждый испытуемый согласился пожертвовать свой мозг для изучения после смерти.

В среднем за два года до нее каждый доброволец получал акселерометр — это носимое на руке устройство контролировало физическую активность, причем как минимальную (к примеру, передвижение по дому), так и более энергичную — упражнения.

Выяснилось, что участники, которые вели сидячий образ жизни, чаще страдали слабоумием и хуже проходили тесты на память и мышление.

"Физические упражнения — это недорогой способ улучшить здоровье, и наше исследование показывает, что они могут оказывать защитное воздействие на мозг", — отметил автор исследования Арон С. Бухман, доктор медицинских наук, член Американской академии неврологии.

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Однако следует учитывать ограничение исследования: в нем нет данных о том, насколько активными были участники в течение своей жизни, поэтому неизвестно, могла ли физическая активность в раннем возрасте также сыграть свою роль. Кроме того, в исследовании не указан вид физической активности, поэтому трудно определить, могут ли, например, одни упражнения быть полезнее других.