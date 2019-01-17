Парочка блогеров перекрыла движение на Новом Арбате

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Блогеры Карина Лазарьянц и Давид Манукян перекрыла движение на Новом Арбате. В ГИБДД уже начали проверку, сообщает РИА Новости.
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы назвал поведение блогеров, которые самовольно перекрыли несколько полос на столичном Новом Арбате ради съемок клипа, глупым и недопустимым.
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Прогулялись по Арбату с новым треком 🎵DAVA ft.Kara-BOOOM🔊 . Банда, как вам наш новый трек? Оцени от 0-10 🔊😄 Выложи у себя историю под мой трек, отметь нас ❤️ Лучшие попадут к нам в историю 🔥😉 . Отметь под видео 2 друга/подругу, пусть тоже флексят 🤤 Отличная работа @dava_m Выкладывайте видео с #davabooom #песня #голос #трек #москва #афимол #атриум #метро #дава #заработок #пранк #шутки #краснодар #питер #сокольники #цум #гум #шмотки #зима #новыйгод #хит #2018 #2019 #четверг #тимати #davam #dava #davaxxx #davabooom #adellechallenge
"Поведение блогеров, перекрывших Новый Арбат ради съемок, недопустимо. Новый Арбат – одна из центральных улиц Москвы, по которой ежедневно проезжает большое количество автомобилей. Перекрытие даже одной полосы создает серьезный коллапс, из-за которого страдают и водители, и пассажиры наземного транспорта, и городские службы, такие как скорая помощь, МЧС и другие. Мы считаем, что это была совершенно глупая выходка ради привлечения внимания. Она не останется без внимания соответствующих органов", – подчеркнули в ЦОДД.
Давид Манукян и Карина Лазарьянц записывают вместе вайны — короткие юмористические видео, а также музыкальные треки. У аккаунта Манукяна dava_m в Instagram 2,7 млн подписчиков.