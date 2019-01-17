Facebook удалила страницы агентства Sputnik

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Действия Facebook, удалившей более 500 связанных с Россией аккаунтов, в том числе семь страниц агентства Sputnik, являются политически мотивированными, заявили в пресс-службе Sputnik. Фактически это цензура, говорится в комментарии.

Photo: Courtesy of Andrey Masalovich Масалович: позиция Facebook сейчас плачевная

Сегодня глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер сообщил, что "364 страницы в Facebook были удалены в связи с причастностью к координированной недостоверной деятельности в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Прибалтики, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы".

Кроме того, компания также удалила 107 страниц в Facebook и 41 аккаунт в Instagram по причине того, что владельцы аккаунтов "выдавали себя за украинцев и управляли рядом фейковых аккаунтов, распространяя новости из Украины на такие темы, как погода, протесты, НАТО и санитарные условия в школах".

В компании считают, что эти аккаунты также связаны с Россией.

"Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура — заблокировано семь страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Редакции Sputnik занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка — это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет — тут все очевидно", — говорится в сообщении.

Однако надежда, что "здравый смысл победит", — есть, отметили в пресс-службе.