ВИЧ, изменение климата и экология: главные угрозы здоровью в 2019 году

В их списке одной из самых серьезных угроз является загрязнение воздуха и изменение климата.

ТАШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения выпустила список главных угроз здоровью человечества в 2019 году.

В их списке одной из самых серьезных угроз является загрязнение воздуха и изменение климата: первое вредит сердцу, легким и мозгу и может приводить к раку, инсульту, заболеваниям сердца и легких; а вследствие второго люди могут умирать от истощения, малярии, диареи, влияния высоких температур.

Также ВОЗ предупреждает о незаразных заболеваниях: сахарный диабет, рак, заболевания сердца. По их мнению, эпидемия гриппа в этом году может быть совсем другого масштаба.

Также организация считает угрозами условия во многих странах, которые мешают получать доступ к здравоохранению (военные конфликты, наводнения, потопы), резистентность бактерий к антибиотикам, эпидемию Эболы и других опасных заболеваний, плохо развитую систему первой медицинской помощи, антипрививочное движение, лихорадку денге и эпидемию ВИЧ.