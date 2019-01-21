В "Роскосмосе" появится отряд женщин-космонавтов

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. У "Роскосмоса" появится отряд женщин-космонавтов, заявил журналистам в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

"Мы действительно считаем, что отряд космонавтов выглядел бы более уверенно, если бы количество женщин внутри отряда космонавтов увеличилось", - сказал глава "Роскосмоса".

По его словам, ЦПК и "Роскосмос" с симпатией относятся к идее поиска и отбора женщин-космонавтов среди сотрудниц ракетно-космической отрасли. Рогозин напомнил, что недавно был завершен очередной отбор в отряд космонавтов, он был довольно представителен, но отобрали всего несколько человек. Было продано 80 заявок от женщин, но ни одна не прошла в отряд.