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В Роскосмосе появится отряд женщин-космонавтов

В "Роскосмосе" появится отряд женщин-космонавтов

© AFP 2018 / ALAIN JOCARD
В мире
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"Роскосмос" с симпатией относится к идее поиска и отбора женщин-космонавтов среди сотрудниц ракетно-космической отрасли.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. У "Роскосмоса" появится отряд женщин-космонавтов, заявил журналистам в понедельник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.

"Мы действительно считаем, что отряд космонавтов выглядел бы более уверенно, если бы количество женщин внутри отряда космонавтов увеличилось", - сказал глава "Роскосмоса".

По его словам, ЦПК и "Роскосмос" с симпатией относятся к идее поиска и отбора женщин-космонавтов среди сотрудниц ракетно-космической отрасли. Рогозин напомнил, что недавно был завершен очередной отбор в отряд космонавтов, он был довольно представителен, но отобрали всего несколько человек. Было продано 80 заявок от женщин, но ни одна не прошла в отряд.




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