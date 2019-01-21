WhatsApp ограничит переадресацию сообщений

Ранее пользователи мессенджера могли переадресовывать одно сообщение 20 людям, а теперь будет возможно всего пять.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. Мессенджер WhatsApp ограничит возможность пересылать одно и то же сообщение более пяти раз для борьбы с "дезинформацией и слухами", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Сегодня мы устанавливаем ограничение в пять сообщений по всему миру", - приводит агентство слова вице-президента по связям и политике компании Виктории Гранд, выступившей с заявлением в Джакарте.

Ранее пользователи мессенджера могли переадресовывать одно сообщение 20 людям.

Впервые подобная мера была введена компанией Whatsapp в Индии в июле прошлого года. Тогда правительство Индии потребовало от владельцев популярного мессенджера WhatsApp принять немедленные меры, чтобы остановить распространение фейковых новостей, послуживших причиной трагической гибели большого числа граждан страны в ряде ее регионов.

В Индии были зафиксированы случаи линчевания ни в чем не повинных граждан, ставшие следствием значительного числа безответственных и опасных сообщений в WhatsApp, содержащих слухи и провокации. В частности, на телефоны граждан через WhatsApp стали приходить ложные сообщения о якобы имевших место похищениях детей, убийствах и изнасилованиях.