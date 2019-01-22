Трагедия в Керченском проливе: пожар и пропавшие без вести

Причиной пожара на двух танкерах-газовозах в районе Керченского пролива в Черном море могло стать нарушение техники безопасности на фоне неудовлетворительного состояния судов.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Последние новости о трагедии в Керченском проливе: пострадавших с двух горящих танкеров в Черном море пока не могут доставить в порт Крыма из-за непогоды, а тушение пожара на судах не производится, спасатели ждут полного выгорания сжиженного природного газа, сообщили РИА Новости в Новороссийском командно-спасательном центре.

"Тушение сжиженного газа невозможно. Ждут, пока все выгорит", - сообщили в ведомстве. Поиск пропавших моряков продолжался ночью, сообщили в центре. После рассвета к поискам подключится вертолет Ми-8 МЧС России, добавили в МКЦ.

Главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко рассказал, что причиной пожара на двух танкерах-газовозах в районе Керченского пролива в Черном море могло стать нарушение техники безопасности на фоне неудовлетворительного состояния судов.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков планируется доставить в Керчь.