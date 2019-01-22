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Девушка в поле

Депрессивный понедельник: мир пережил самый грустный день в году

CC0 / pixabay
В мире
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Общий упадок настроения объясняется целым рядом причин, среди них - холод, окончание праздников и питание.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Самым депрессивным днем года является третий понедельник января, в 2019 году он выпал на 21-е число, выяснили британские ученые, сообщает Liverpool Echo.

Общий упадок настроения объясняется целым рядом причин.

Например, погода: для первого месяца года типичны холода, короткие пасмурные дни и длинные ночи.

Далее по списку расстройств - окончание новогодних праздников: они оставили после себя опустевший кошелек и список обещаний, которые мало кто смог выполнить, – например, перейти на здоровую пищу и записаться в спортзал.

Ученые отмечают, что на психическое здоровье человека влияет множество факторов, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, от рациона питания до обстановки на рабочем месте.

Многим людям свойственно испытывать подавленность не только в третий понедельник января, но на протяжении всех зимних месяцев – это явление известно как "сезонная депрессия".




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