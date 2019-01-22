Порошенко рассказал, когда улучшится жизнь украинцев

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Жизнь украинцев наладится максимум через три года, заявил президент страны Петр Порошенко, выступая по случаю Дня соборности.
"Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества", — цитирует Порошенко РИА Новости.
Курс на евроинтеграцию — основной внешнеполитический курс Украины. В ноябре прошлого года парламент страны по предложению президента Порошенко принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны на вступление в Европейский союз и Североатлантический Альянс (НАТО).
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.
Эксперты считают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.