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Порошенко рассказал, когда улучшится жизнь украинцев

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Президент Украины заверил, что худшие для страны времена остались позади.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Жизнь украинцев наладится максимум через три года, заявил президент страны Петр Порошенко, выступая по случаю Дня соборности. 

"Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества", — цитирует Порошенко РИА Новости.

Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины отметил, что страна выбрала для себя европейский путь, для которого характерен высокий уровень жизни. По его словам, в государстве уже проведены важные реформы, призванные повысить уровень жизни граждан.

Курс на евроинтеграцию — основной внешнеполитический курс Украины. В ноябре прошлого года парламент страны по предложению президента Порошенко принял в первом чтении проект изменений в конституцию страны, которым закрепляется курс страны на вступление в Европейский союз и Североатлантический Альянс (НАТО).

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.

Президент Украины Петр Порошенко
© Sputnik / Николай Лазаренко
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Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине необходимо соответствовать нескольким критериям, на достижение которых потребуется много времени.

Эксперты считают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

Теги:
Украина, Петр Порошенко



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