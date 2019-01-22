Криштиану Роналду получил условный срок и многомиллионный штраф

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду приговорен к 23 месяцам тюремного заключения условно.
Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 18,8 миллиона евро и еще один дополнительный штраф в 375 тысяч евро.
Как сообщает издание Football Italia, соответствующее решение вынес провинциальный суд Мадрида.
Ранее прокуратура предъявила знаменитому футболисту обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога с 2011 по 2014 годы, когда он выступал за мадридский "Реал". Речь идет о сумме в 5,7 миллиона евро.
СМИ писали, что Роналду может грозить до пяти лет тюрьмы.