Криштиану Роналду получил условный срок и многомиллионный штраф

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду признал свою вину в налоговых преступлениях, совершенных в 2011-2014 годах.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Звезда сборной Португалии Криштиану Роналду приговорен к 23 месяцам тюремного заключения условно.

Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 18,8 миллиона евро и еще один дополнительный штраф в 375 тысяч евро.

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Как сообщает издание Football Italia, соответствующее решение вынес провинциальный суд Мадрида.

Ранее прокуратура предъявила знаменитому футболисту обвинения в уклонении от уплаты подоходного налога с 2011 по 2014 годы, когда он выступал за мадридский "Реал". Речь идет о сумме в 5,7 миллиона евро.

СМИ писали, что Роналду может грозить до пяти лет тюрьмы.

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