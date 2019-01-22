Мужчина захватил самолет "Аэрофлота"

Один из пассажиров рейса вооружен, он потребовал изменить маршрут. Как оказалось, экипажу удалось уговорить мужчину на дозаправку.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Пассажирский самолет "Аэрофлота" рейсом SU1515, летевший из Сургута в Москву, по данным СМИ, был захвачен вооруженным мужчиной, сообщает РИА Новости. Как оказалось, экипажу удалось уговорить мужчину на дозаправку в Ханты-Мансийске, где самолет приземлился в 16:23.

Мужчину зовут Павел, ему 41 год, сидел на месте 14А, сообщил источник в экстренных службах.

Вылетевший из Сургута в 14:55 по местному времени самолет развернулся над населенным пунктом Югорск и возвращался в сторону Сургута.

Самолет должен был прибыть в Москву в 16:20 мск.