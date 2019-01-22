Захват самолета "Аэрофлота": пьяный пассажир задержан

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Пассажир рейса Сургут-Москва, требовавший направить самолет в Афганистан, задержан, сообщает РИА Новости. Журналистов и пассажиров перестали пускать в здание аэропорта в Ханты-Мансийске после нештатной посадки рейса "Аэрофлота", а на подъезде к аэропорту дежурят экипажи полиции, все машины проверяют.

"По предварительным данным, пьяный пассажир", - сказал собеседник агентства.

Напомним, рейс "Аэрофлота" SU1515 вылетел из Сургута в 13.00 по местному времени (11.00 мск) и должен был приземлиться в московском Шереметьево в 19.30 мск. Сообщалось, что один из пассажиров потребовал направить самолет в Афганистан. Согласно данным онлайн-табло авиакомпании, самолет в 16.23 сел в аэропорту Ханты-Мансийска.